От МВД требуют прекратить сбор данных о водителях на еврономерах

04.10.2017, 16:17

От МВД и Нацполиции требуют прекратить сбор информации о гражданах Украины - владельцах автомобилей с иностранной регистрацией.

Соответствующее письмо на имя министра внутренних дел Арсена Авакова направила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Согласно опубликованному на сайте омбудсмена письму, офисом Лутковской было установлено, что полицейские составляют списки владельцев авто с иностранной регистрацией. В частности, при остановке машин на еврономерах правоохранители требуют от их владельцев сообщить место прописки, номер мобильного телефона и дату въезда в Украину.

Омбудсмен отмечает, что "наличие у транспортного средства номерного знака иностранного государства не является и не может быть самостоятельной причиной для его остановки".

По мнению Лутковской, требование патрульных к водителям автомобилей на еврономерах сообщать определенные данные не входит в полномочия полиции и не соответствует законодательству о защите персональных данных.

Уполномоченный по правам человека также подчеркивает, что собирать информацию о пересечении гражданами госграницы имеют право только пограничники.

"Незаконный сбор органами Нацполиции информации о владельцах (водителях) транспортных средств с иностранной регистрацией... должен быть прекращен, а собранная информация - уничтожена", - заявила омбудсмен.

Лутковская просит главу МВД проинформировать ее о принятых по этому поводу мерах в месячный срок (письмо датировано 3 октября 2017 года).

6 сентября 2017 года представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что парламент в ближайшие три месяца примет закон, запрещающий незаконный въезд автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.