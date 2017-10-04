Законопроект о Донбассе опирается на Устав ООН относительно права Украины на самооборону

04.10.2017, 16:55

Поданный президентом Украины в Верховную Раду законопроект No7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" опирается на статью 51 Устава ООН, которая определяет неотъемлемое суверенное право Украины на самооборону.

В законопроекте подчеркивается, что "суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в рамках международно-признанного границы является целостной и неприкосновенной".

Также подчеркивается, что Украина "не признает преступный захват Российской Федерацией части территории Украины".

В тексте констатируется, что "в свете положений IV Гаагской Конвенции от 5 (18) октября 1907 года, IV Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины стала временная оккупация части территории Украины".

Как сообщалось, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду два законопроекта относительно Донбасса: "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (No7163) и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (No7164).

Проект No7163, в частности, определяет оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях. Проектом No7164 предлагается продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".