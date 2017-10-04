Порошенко выступил за создание антикоррупционного суда

04.10.2017, 16:57

В Украине должна быть создана отдельная судебная антикоррупционная вертикаль в составе антикоррупционного суда, кассационной инстанции - антикоррупционной палаты в Верховном суде и представительствами на местах, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с коллективом Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т. Шевченко.

"Базой для старта судебной реформы стал закон "О судоустройстве и статусе судей", который приняла Верховная Рада. Это был также мой проект, внесенный как неотложный. Я своими руками вписал в проект норму о создании антикоррупционного суда. И средства на его финансирование в проекте бюджета на 2018 уже предусмотрены", - отметил Порошенко.

Он отметил, что должна быть создана отдельная судейская антикоррупционная вертикаль, в составе которой будет отдельный антикоррупционный суд, кассационная инстанция - антикоррупционная палата в Верховном суде и представительства антикоррупционного суда на местах, чтобы из Северодонецка или из Закарпатья люди не были вынуждены идти в один антикоррупционный институт.

По словам президента, уже разработаны несколько законопроектов, хотя они несовершенны и в определенной степени являются пиар-проектами определенных политических сил.

В конце мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что Украине не нужен новый антикоррупционный суд, вместо этого лучше создать антикоррупционную палату в существующем суде. Тогда же народный депутат Сергей Алексеев из фракции БПП зарегистрировал в парламенте законопроект No 6529, который предлагает создать антикоррупционные палаты или специализацию во всех судах, а отдельного антикоррупционного суда - не создавать вообще.

Во время форума YES президент Петр Порошенко отметил, что антикоррупционные суды есть разве что в Уганде и Малайзии. И создавать такие суды в Украине слишком долго и неэффективно. Поэтому лучше создать антикоррупционную палату в уже существующей судебной системе. Бывший госсекретарь США Джон Керри возразил Порошенко, сказав, что в его стране все суды антикоррупционные.

"Создание антикоррупционных палат - это новый фасад для коррупционной безнаказанности. Антикоррупционные палаты не предусматривают главного - независимого отбора новых судей. В палатах останутся старые судьи, которые сейчас блокируют дела НАБУ. Даже если будут анонсированы конкурсы на должности антикоррупционных судей, избирать их будут друзья президента и судьи времен Януковича", - считает эксперт Анастасия Красносельская. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".