Организаторов концертов обязали сообщать СБУ об артистах из РФ

05.10.2017, 15:19

Рада обязала организаторов гастролей сообщать в СБУ об артистах, приглашенных из России. За изменения в закон о гастрольных мероприятиях в Украине No6682 в целом проголосовали 232 депутата.

Закон дополняется статьей, согласно которой организатор гастролей должен направлять запрос в СБУ, если участник гастролей - гражданин страны- агрессора. Такой запрос подается не позднее, чем за 30 дней до проведения гастролей.

СБУ проверяет, есть ли законные основания для отказа в гастролях. Если таких оснований нет, организатор гастролей может заключать договор с артистом.

При этом организатор гастролей должен учесть, что основания для запрета визита артиста могут появиться после того, как СБУ даст ответ на запрос.

За нарушение статьи организатору гастролей грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных зарплат.

Также запрещаются выступления, во время которых популяризируются или пропагандируются страна-агрессор, ее органы власти и их представители, создается позитивный образ страны-агрессора, оправдывается оккупация части территории Украины.

Запрещается проведение гастролей с участием артистов, внесенных в перечень лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности Украины.

В конце сентября Министерство культуры по представлению СБУ внесло еще 27 человек в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Всего в списке 112 лиц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.