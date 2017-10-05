Парубий: Рада рассмотрит законопроекты по Донбассу на вечернем заседании

05.10.2017, 15:32

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что на вечернем заседании парламент перейдет к рассмотрению законопроектов по Донбассу.

Об этом он сказал, закрывая утреннее заседание ВР. "Хочу напомнить, что после обеда мы перейдем к законам, которые были включены в повестку дня сессии", - сказал спикер.

4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163). Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1).

Его авторами являются народные депутаты от фракции "Самопомич" и вице-спикер Оксана Сыроид. Читайте также Порошенко внес в ВР доработанный законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Сегодня Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороны поддержал президентский законопроект № 7163, но поручил подготовить поправки. В то же время, комитет рекомендовал парламенту отправить законопроект №7164 на доработку президенту. В свою очередь, Верховная Рада включила в повестку дня как президентские законопроекты о Донбасса, так и альтернативные им. Об этом сообщает УНИАН.