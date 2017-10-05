Гройсман: Перерасчет пенсий необходимо осуществить в октябре

05.10.2017, 15:42

Принятие Парламентом Украины пенсионной реформы, подготовленной Кабинетом Министров Украины при содействии Президента Украины и экспертной среды, позволяет перейти к практической реализации всех инициатив, и поэтому важно максимально быстро провести всю работу на местах, чтобы пенсионеры получили пересчитанные пенсии в октябре.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального селекторного совещания.

"Украинский Парламент принял реформу пенсионной системы, ее цель - создание справедливой системы пенсионного обеспечения. Есть рекордное количество голосов "за", и сейчас мы переходим к практическому внедрению решений. Это масштабная работа, которую надо провести в сжатые сроки. Просил бы организовать должным образом работу, сообщить каждому пенсионеру о размере повышенной пенсии и сделать перерасчет средств за октябрь, - сказал Глава Правительства. - Напоминаю, что мы вводим автоматическую индексацию пенсий ежегодно. И с октября минимальная пенсия составляет - 1452 грн".

Участники совещания также заслушали доклад Министра социальной политики Украины Андрея Ревы, который обозначил ключевые направления реформы, правила перерасчета пенсий.

Министр обратил особое внимание на проведение всех работ в областях, близких к неподконтрольным территориям, где проживает значительное количество пенсионеров - бывших шахтеров и металлургов, которых повышение пенсий коснется непосредственно. "Я не исключаю, что боевики различными способами попытаются легализоваться в органах Пенсионного фонда и социальной защиты. Просил бы взять этот вопрос на контроль совместно с правоохранительными органами", - сказал Андрей Рева.

Глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный со своей стороны отметил, что запланированный пересчет пенсий - наиболее масштабный за всю историю независимости. "В Пенсионном фонде есть ресурс для осуществления перерасчета. Это 26 млрд грн, - сказал Алексей Зарудный. - Те пенсионеры, которые успеют получить пенсии в "старом" размере, получат доплаты до 25 октября. Всем органам Пенсионного фонда поставлена задача обеспечить доступное информирование пенсионеров о новых размерах пенсий. Вопрос пересчета на постоянном контроле".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.