ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Украине

05.10.2017, 15:45

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение на 5−6 октября в ряде областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В ведомстве предупредили об усилении ветра до критериев стихийного явления - 25−30 м/с.

"5 октября днем в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются порывы ветра до 17−22 м/с. Вечером 5 октября и ночью 6 октября в Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления, 25−30 м/с", - говорится в сообщении. Об этом сообщают "Факты и комментарии".