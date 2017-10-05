Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал нардепам принять один законопроект по Донбассу в целом, другой - в первом чтении

05.10.2017, 16:36

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164) в целом, а законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) в первом чтении с поправкой.

За такое решение комитета проголосовали 8 народных депутатов, то есть большинство из присутствующих на заседании.

Комитет рекомендует принять законопроект в доработанном варианте №7164, перевнесенный президентом сегодня с поправкой, которая предусмотрена в нем и которая касается ст.10. Также комитет рекомендовал принять в первом чтении с уточнением законопроект №7163. Это уточнение касается того, что по всему тексту законопроекта снять все положения, где упоминаются Минские договоренности, заменив их на резолюцию Совета безопасности ООН, принятую в связи с российской вооруженной агрессией против Украины в Донецкой и Луганской областях. В соответствии с регламентом после решения комитета парламент может рассмотреть эти два законопроекта.

Председатель фракции БПП Артур Герасимов сообщал, что эти законопроекты планируется рассмотреть сегодня на вечернем заседании, т.е. после 16 часов. Об этом сообщает УНИАН.