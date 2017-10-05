Минэнергоугля утвердило инвестиционную программу Энергоатома на 2018 год

05.10.2017, 16:43

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило инвестиционную программу НАЭК "Энергоатом" на 2018 год в размере 15,952 млрд грн.

Главными направлениями инвестпрограммы Компании на 2018 год являются повышение безопасности энергоблоков атомных станций (8,819 млрд грн) в рамках Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины (КСПБ), а также продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС (1,407 млрд грн).

Также составляющими инвестиционной программы Энергоатома на 2018 год являются: новое строительство (3,326 млрд грн); приобретение оборудования, не требующее монтажа (0,956 млрд грн); техническое развитие, реконструкция, модернизация основного и вспомогательного оборудования (0,785 млрд грн); физическая защита ядерных установок (0,33 млрд грн) и другие мероприятия.

КСПБ была утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины N1270 от 7 декабря 2011 г. В 2012 году КСПБ была дополнена добавочными мерами согласно выводам Национального отчета Украины по результатам проведения целевой переоценки безопасности ядерных установок, размещенных на площадках АЭС ("стресс-тестов"), с учетом уроков аварии на АЭС "Фукусима" в Японии.

Программа устанавливает объем мероприятий по повышению безопасности, которые должны быть реализованы на каждом энергоблоке АЭС.

Реализация программы позволит привести уровень безопасности украинских атомных блоков к самым высоким международным требованиям, а также обеспечит выполнение в полном объеме международных обязательств Украины по повышению безопасности АЭС.

По состоянию на 30 июня 2017 года из 1278 первично запланированных и дополнительных мероприятий КСПБ выполнено 692 мероприятия, осталось выполнить 586, из которых около 60 мероприятий планируется завершить до конца 2017 года.

Инф. Пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.