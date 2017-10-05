Рада приступила к рассмотрению законопроектов по Донбассу

05.10.2017, 16:46

Парламент приступил к рассмотрению законопроектов по Донбассу. Президентский законопроект представляет секретарь СНБОУ Александр Турчинов.

Напомним, что сегодня, 5 октяюря, депутаты включили в повестку дня и планируют рассмотреть президентский проект закона об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 7163, альтернативные депутатские проекты законов об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета

Также будет рассмотрен президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 7164 и альтернативный депутатский проект закона о восстановлении действия Конституции Украины и закона о местном самоуправлении в Украине в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 7164-1.

Ранее сегодня, 5 октября, комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять доработанный президентский законопроект No7164 о продлении на год действия особого порядка самоуправления во временно оккупированном Донбассе за основу и в целом в первом чтении. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.