Геннадий Зубко поручил провести региональные штабы в связи с непогодой

06.10.2017, 12:54

В Украине в ближайшее время ожидается ощутимое ухудшение погодных условий. Местные власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полицией, транспортными службами должны подготовить и организовать работу региональных штабов. Стихия не должна стать неожиданностью для всех служб, ответственных за жизнеобеспечение страны.

Об этом на заседании оперативного штаба ГСЧС сказал Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Погодное явление может действительно получить статус стихийного бедствия, и поэтому для нас важны в первую очередь жизнь и безопасность граждан. Во вторую очередь - вопрос повреждения ЛЭП, жилья и инфраструктуры. Мы не можем повлиять на погоду, но должны быть готовыми к любым ее проявлениям. Обращаюсь ко всем службам и должностным лицам, ответственным за безопасность людей и страны. Также все службы должны быть готовы к преодолению последствий непогоды по направлениям энергоснабжения, транспортного сообщения, а также возможного влияния на жилищные условия. Больше всего акцентирую внимание руководства Волынской, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областей. 6 октября непогода может зацепить Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Киев", - подчеркнул Геннадий Зубко.

6 октября, в пятницу, в регионах по поручению Вице-премьер-министра должны быть проведены штабы в зависимости от состояния стихийного явления и усилена коммуникация между органами власти и оповещения людей.

По результатам заседания штаба поручено:

1. Волынской. Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской ОГА вместе с Мининфраструктуры, Минэнергоугля, Минздравом, МВД, Укравтодором, ГСЧС обеспечить круглосуточный мониторинг возможного влияния неблагоприятных погодных условий на функционирование потенциально опасных объектов энергетики, связи, медучреждений, транспортной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. 2. Мининфраструктуры вместе с Укравтодором во взаимодействии с МВД, Нацполицией, Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано- Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской ОГА обеспечить: своевременное ограничение движения автомобильного транспорта для предупреждения возникновения заторов; подготовить временные стоянки для крупногабаритного транспорта.

3. Мининфраструктуры совместно с МВД, Нацполицией, Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской ОГА организовать разъяснительную работу среди автоперевозчиков и владельцев легкового транспорта относительно осложнения погодных условий и введения на дорогах ограничений движения автотранспорта.

4. Минэнергоугля обеспечить устойчивое функционирование систем электроснабжения органов власти, потенциально опасных объектов и населенных пунктов. В случае возникновения аварий на объектах энергетики принимать неотложные меры по восстановлению электроснабжения.

5. Областным госадминистрациям: организовать оперативное реагирование и привлечение необходимых сил и средств для ликвидации аварий в системах жизнеобеспечения и восстановления энергоснабжения населенных пунктов; организовать контроль с привлечением представителей социальных служб, ГСЧС и Нацполиции за состоянием объектов незавершенного строительства, сооружений, которые не эксплуатируются, теплотрасс, других объектов жилищно- коммунального хозяйствах для предотвращения возникновения на них пожаров и чрезвычайных происшествий. В случае выявления лиц без определенного места жительства направлять их в учреждения социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей; организовать среди СМИ доведение до населения информации об ожидаемом осложнения погодных условий и соблюдении мер безопасности и порядке действий в этот период.

6. Национальной полиции принять в установленном порядке меры по увеличению патрульных экипажей, осуществляющих патрулирование на автомобильных дорогах на период осложнения погодных условий.

7. Нацполиции, Мининфраструктуры и Укравтодору усилить работу в части контроля за безопасностью перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом в Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано- Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях на период осложнения погодных условий.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.