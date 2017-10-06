Зубко: МВФ впервые заинтересовался реформой децентрализации в Украине

06.10.2017, 13:10

Впервые миссия Международного валютного фонда интересуется реформой децентрализации. Это именно та реформа, которая полностью меняет систему управления в государстве, финансовые возможности и потенциал регионов.

Об этом во время презентации мониторинга реформы децентрализации представителям МВФ сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Децентрализация - это не только увеличение местных бюджетов, но и мотивация местного самоуправления к привлечению инвестиций для развития общин, инфраструктурных проектов. Реформы, которые внедряются в стране - это своеобразная 3D-модель. Ведь реформа любой отрасли - медицинской, образовательной, социальной сферы - опускается на уровень общин, которые сейчас тоже проходят этап трансформации. Каждая реформа должна быть верифицирована именно на уровне общин", - отметил Геннадий Зубко.

Правительством уже осуществлен первый этап финансовой децентрализации: приняты изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины относительно передачи органам местного самоуправления дополнительных бюджетных полномочий и закрепления стабильных источников доходов для их реализации. Как результат, существенное улучшение финансового состояния местного самоуправления.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что в течение трех лет с начала реформы децентрализации доходы местных бюджетов Украины выросли на 102,1 млрд грн или в 2,5 раза - с 68,6 млрд грн в 2014 году до 170,7 млрд грн в 2017 году (план на 2017 год 170,7 млрд грн, ожидаемое исполнение - 190 млрд грн).

"Сегодня перед страной стоит ряд важных вызовов. Мы быстрее должны законодательно усилить реформу децентрализации и внести изменения в Конституцию. За государством должны быть закреплены контрольные функции по определению принципов децентрализации и самодостаточности местного самоуправления, а исполнительные - передать общинам", - сообщил он.

Среди вопросов, которые обсуждались на встрече с представителями МВФ, - дальнейшее видение развития реформы, в частности финансового аспекта и секторального измерения; законодательное обеспечение объединения общин, а также принятие изменений в Конституцию; повышение уровня автономии и самостоятельности объединенных общин по принятию решений в результате реформ; имплементация реформы на местах.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.