Против президентского законопроекта о Донбассе проголосовали 32 нардепа, 7 воздержались, 63 не голосовали

06.10.2017, 13:31

32 депутата проголосовали против президентского проекта закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Законопроект в первом чтении поддержали 233 депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 32, воздержались - семь, не голосовали - 63.

Из 138 депутатов фракции "Блока Петра Порошенко" "за" проголосовали 114, против - 0, воздержались - три, не голосовали - 12, отсутствовали девять. Воздержались Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Мустафа Найем. В "Народном фронте" из 81 депутата «за» проголосовал 71, против - 0, воздержались - 0. Трое депутатов не голосовали, семь отсутствовали.

В то же время, в "Оппозиционном блоке" из 43 депутатов никто не проголосовал "за", зато против проголосовали 24. Воздержались - 0, не голосовали - шесть, отсутствовали 13. В "Самопомочи", в которую входит 26 депутатов, никто также не поддержал этот законопроект, а против проголосовали 4, воздержались - 0, не голосовали – восемь. Против голосовали Олег Березюк, Тарас Пастух, Роман Семенуха и Елена Сотник.

"Батькивщина", в которую входит 20 депутатов, также не голосовала за этот законопроект, но и против никто не проголосовал. При этом трое воздержались, 14 не голосовали, а еще трое отсутствовали. Воздержались Вадим Ивченко, Алексей Рябчин и Алёна Шкрум. В "Радикальной партии" из 20 депутатов против проголосовал один (Оксана Корчинская), 17 поддержали законопроект. Воздержались - 0, не голосовали - 0, отсутствовали двое.

В группе "Видродження" из 26 депутатов никто не проголосовал ни «за», ни против, а также никто не воздержался. Зато 18 депутатов отсутствовали, а восемь не голосовали. В группе "Воля народа", в которую входят 19 депутатов, "за" проголосовали 12. Никто не воздержался и не голосовал против, не голосовали - шесть, один отсутствовал. Из 49 внефракционных депутатов 19 проголосовали "за", против - три, один воздержался, не голосовали - шесть, отсутствовали 20. Против проголосовали Сергей Мельничук, Оксана Сыроид и Надежда Савченко. Воздержался Сергей Мищенко.

По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" позволит привлечь оборонительное оружие и ввести в Украину миротворческую миссию. Об этом сообщает УНИАН.