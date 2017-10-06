Рада не отменила решение о запуске судебной и пенсионной реформ

06.10.2017, 13:33

Депутаты Верховной Рады не поддержали отмену результатов голосований за проекты законов, предусматривающих судебную и пенсионную реформы.

Ни один из четырех проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект No6232, который вносит изменения в процессуальные кодексы не набрал необходимое количество голосов народных депутатов.

Согласно пояснительным документам авторов инициатив, при рассмотрении судебной реформы были допущены нарушения. Так, нельзя было вносить одним законопроектом с новыми редакциями нескольких кодексов, к тому же было не персональное голосование и прочие нарушения регламента Рады, заявляют депутаты.

В свою очередь депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум, автор одной из инициатив об отмене судебной реформы, заявила о возможных фальсификациях с поправками ко второму чтению документа.

Также не набрал 226 минимально необходимых голосов проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект No6614 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий.

Председатель Андрей Парубий отметил, что эти голосования открывают путь для подписания судебной и пенсионной реформ.

3 октября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Парламент принял этот законопроект в первом чтении 20 июня. Рассматривать его во втором чтении начали 7 сентября, всего было подано 4834 поправки.

В этот же день Верховная Рада приняла пенсионную реформу, предусматривающую осовременивание пенсий с октября и повышение минимального стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с января 2018 года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".