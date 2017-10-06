Киевсовет предложил парламенту создать зоополицию

06.10.2017, 13:56

На пленарном заседании Киевского городского совета 5 октября 2017 года депутаты приняли решение обратиться в Верховную Раду с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции, дополнив его пунктом о создании зоополиции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета. Соответствующее обращение поддержали 77 депутатов.

"С целью защиты домашних и бездомных животных от жестокого обращения и предупреждения приступов агрессивных животных на людей, как раз и необходимо создать зоополицию. Отмечу, что соответствующее решение подготовлено в ответ на электронную петицию, которая предлагала создать отдельную службу, защищать животных ", - отметил автор решения, депутат Константин Яловой.

Сейчас возможность создания такой отдельной структуры, как зоополиция, не предусмотрена законодательством и требует регламентации нормативно- правовыми актами.

4 августа 2017 года в Украине вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.