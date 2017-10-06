Минэнерго одобрило инвестиции "Энергоатома" почти на 16 млрд грн

06.10.2017, 14:03

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило инвестиционную программу НАЭК "Энергоатом" на 2018 г. в размере 15,95 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главными направлениями инвестпрограммы стали: повышение безопасности энергоблоков атомных станций (8,82 млрд грн) в рамках комплексной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины, а также продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС (1,4 млрд грн).

Также составляющими инвестиционной программы "Энергоатома" на 2018 г. стали: новое строительство (3,32 млрд грн); приобретение оборудования, не требующего монтажа (0,95 млрд грн); техническое развитие, реконструкция, модернизация основного и вспомогательного оборудования (0,78 млрд грн); физическая защита ядерных установок (0,33 млрд грн) и другие мероприятия.

Комплексная программа повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины была утверждена постановлением Кабмина в декабре 2011 г. В 2012 г. она была дополнена добавочными мерами с учетом уроков аварии на АЭС Фукусима в Японии.

Программа устанавливает объем мероприятий по повышению безопасности, которые должны быть реализованы на каждом энергоблоке АЭС.

В первом полугодии 2017 г. из 1278 первично запланированных и дополнительных мероприятий программы выполнено 692, осталось выполнить 586, из которых около 60 мероприятий планируется завершить до конца 2017 г.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом", "Турбоатом" и Westinghouse Electric Sweden AB начали пятилетний проект модернизации действующих в Украине атомных блоков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.