Парубий подписал законопроект об особом статусе Донбасса

06.10.2017, 15:55

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект No. 7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте ВР.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, внесеннный президентом, был поддержан 229 голосами. Проект закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят за основу и в целом.

Голосование происходило в условиях задымления - в зал парламента кинули дымовую шашку. Тем не менее, работа депутатов не прерывалась.

Ранее Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Об этом сообщают "Факты и комментарии".