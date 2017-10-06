Кремль отреагировал на законы о Донбассе

06.10.2017, 15:58

Власти государства-агрессора Российской Федерации считают "неприемлемыми" положения законопроектов Петра Порошенко о деоккупации и реинтеграции захваченной части Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

Формулировки предложенных Банковой документов об ОРДЛО "ни де-юре, ни де- факто неприемлемы", считают в Кремле.

"Этот закон - он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, - он носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где РФ называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания минских договоренностей", - сказал Песков.

По его словам, подобные формулировки "для России неприемлемы". Кроме того, один из озвучивателей антиукраинской пропаганды считает, что в тексте документов содержатся "юридические противоречия".

"Чисто с юридической точки зрения - безусловно, такая формулировка ни де- юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу минских договоренностей. Ибо такой дефиниции в минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих минских договоренностей", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Документы о реинтеграции оккупированных ныне районов, считает Песков, носят лишь "декларативный характер". При этом спикер Путина назвал закон No7164 (о продлении еще на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО) более важным, чем No7163.

"Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", - пояснил он.

Россия считает договоренности "Минска" безальтернативным фундаментом урегулирования ситуации в Донбассе, подытожил секретарь Путина.

Ранее сегодня, 6 октября, Рада успешно проголосовала в первом чтении за проект закона No7163 (без упоминания минских соглашений), в котором Россия признается страной-агрессором. Часом позднее, приняв закон No7164, парламент продлил на год особый порядок для захваченного Донбасса. Второй документ не вступит в силу до тех пор, пока РФ не выведет российско-сепаратистские войска из региона и не выполнит всех условий блока по вопросам безопасности.

Голосования сопровождались стычками между сторонниками и противниками этих актов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.