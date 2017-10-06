Депутата Самопомощи исключили из фракции из-за закона о Донбассе

06.10.2017, 16:00

Фракция Самопомощь в Верховной Раде исключила из своего состава народного депутата Наталью Веселову из-за поддержки ею президентского законопроекта No7164 о продлении на год особого порядка самоуправления для захваченного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

В политсиле объяснили это решение фракции тем, что Веселова совершала действия, "порочащие репутацию фракции и партии", в частности инициировала "отрицающие оккупацию законопроекты" и "отрицала в публичных выступлениях факт оккупации вопреки позиции фракции".

"Последней каплей было сегодняшнее голосование за продление действия закона об особом статусе Донбасса, против чего категорически выступали все члены фракции Самопомощь", - говорится в сообщении.

"Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы", - констатировали в политсиле.

Данные на сайте Рады подтверждают, что Веселова - единственная из членов Самопомощи, кто поддержал сегодня проект No7164.

Ранее сегодня, 6 октября, сама Веселова в своем Facebook пояснила голосование за закон о продлении действия особого порядка в ОРДЛО тем, что "судьба миллионов граждан для меня важнее", "несмотря на то, что меня могут исключить из фракции". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.