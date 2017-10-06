Порошенко: закон о деоккупации Донбасса поможет получить летальное оружие

06.10.2017, 17:04

Президент Украины Петр Порошенко озвучил позитивные стороны от законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте главы государства.

По его словам, хоть закон и позволяет применять армия для освобождения территорий, но Киев намерен добиваться этого политико-правовым путем. Также президент отметил, что документ увеличит шансы получить от США летальное оружие.

"Закон о деоккупации приводит правовое поле в соответствие с реальным положением дел. Территории законодательно провозглашаются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. Россию Украина квалифицирует как страну-агрессора. А за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это еще больше укрепляет правовую базу для применения Вооруженных сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия. Закон хотя и регламентирует детально военный аспект нашей борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь", - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что закон о деоккупации Донбасса дает четкий сигнал всем украинцам на оккупированных Россией территориях: "Украина вернется к нам, а вы - в Украину. Потому что мы - единая, соборная и неделимая страна".

Верховная Рада сегодня приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (реинтеграция Донбасса).

Немногим позже депутаты поддержали за основу и в целом президентский законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Новым законом предлагается временно ввести особый порядок местного самоуправления на Донбассе через год после вступления в силу данного документа.

Касаемо голосования за законопроекты, то Петр Порошенко обрушился с критикой на депутатов за их поведение в парламенте и нежелание голосовать. Об этом сообщает Сегодня.ua.