Порошенко о Раде: У некоторых из-под вышиванок торчат косоворотки

06.10.2017, 17:06

Президент Петр Порошенко раскритиковал "бывших партнеров по демократической коалиции" за попытки срыва голосования по законопроектам о Донбассе.

Об этом идет речь в обращении президента, опубликованном на сайте АП.

В частности, Порошенко написал о "политиканах, которые, прикрываясь ура- патриотическими словесами, на самом деле навязывают стране курс на отказ от оккупированных территорий". Их действия, по словам президента, провоцируют напряжение в отношениях с союзниками Украины.

"В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной Раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосование... И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска - оккупантами!" - говорится в обращении.

"Как по призыву "кто не скачет", так подпрыгивают выше всех. А как нужно голосовать за очевидный украинский интерес - как будто порчу кто-то навел. А у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах - торчат кокошники", - добавил Порошенко.

По его словам, закон о деоккупации, закон о возвращении украинского суверенитета в Донбасс приводит правовое поле в соответствие с реальным положением дел. "Территории законодательно провозглашаются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. Россию Украина квалифицирует как страну-агрессора. А за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - отметил президент.

Порошенко считает, что это еще больше укрепляет правовую базу для применения ВСУ, расширяет их возможности в регионе.

Также, по словам Президента, закон усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия, усиливает позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Что касается закона, который на один год продлевает действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, то Порошенко отметил, что ни один негативный прогноз из тех, которыми "пугали три года назад", не оправдался.

По его словам, представители РФ в Минске "не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде", особенно по закону о продлении действия особенностей местного самоуправления.

"Почему? Потому что это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций", - отметил Порошенко. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.