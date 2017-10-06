В РФ разработали маршрут "Северного потока-2" в обход Дании

06.10.2017, 17:11

Технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков заявил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" в обход Дании.

"Будет альтернатива. Она проработана", - сказал Сердюков, отвечая на вопрос об альтернативном маршруте "Северного потока-2".

Директор также подчеркнул, что длина газопровода в случае строительства по альтернативному маршруту изменится незначительно.

"Несильно. Расстояние не играет роли. На длине 1200 километров кого интересует девиация в несколько километров?" - пояснил Сердюков.

Ранее сообщалось, что правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, дающий возможность помешать строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает УНИАН.