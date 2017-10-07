Этот день в истории: 7 октября

Предлагаем дайджест основных событий и дат 7 октября.
1571 - битва при Лепанто между флотом Священной Лиги и флотом Османской империи, одно из крупнейших морских сражений в истории.
1737 - в Сент-Морисе (Квебек) произведена первая в Канаде плавка железа.
1806 - в Англии запатентована первая копировальная бумага.
1826 - в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога.
1885 - родился Нильс Бор, датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики, лауреат Нобелевской премии.
1896 - умер Джон Даун, британский учёный, впервые описавший синдром Дауна и назвавший его "монголизм".
1900 - родился Генрих Гиммлер, один из главных политических и военных деятелей Третьего рейха, рейхсфюрер СС.
1919 - основана старейшая авиакомпания - голландская KLM (Королевские нидерландские авиалинии).
1944 - на конференции в Думбартон-Оксе (США) - США, Великобритания, СССР и Китай - принято решение Лигу Наций заменить Организацией Объединённых Наций.
1949 - образование Германской Демократической Республики. Национальный праздник в ГДР - День Республики.
1952 - родился В.Путин, Президент России.
1958 - Сирия и Египет упразднили свои правительства, создав единое правительство ОАР.
1977 - в СССР принята брежневская конституция.
1991 - Верховная Рада Украины утвердила Устав Национального банка Украины (День рождения НБУ).
1992 - Национальный Совет Азербайджана проголосовал против вступления республики в СНГ.
2001 - США начали военную операцию в Афганистане.
2006 - убита Анна Политковская, российская журналистка.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.