Этот день в истории: 7 октября

07.10.2017, 11:04

Предлагаем дайджест основных событий и дат 7 октября.

1571 - битва при Лепанто между флотом Священной Лиги и флотом Османской империи, одно из крупнейших морских сражений в истории.

1737 - в Сент-Морисе (Квебек) произведена первая в Канаде плавка железа.

1806 - в Англии запатентована первая копировальная бумага.

1826 - в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога.

1885 - родился Нильс Бор, датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики, лауреат Нобелевской премии.

1896 - умер Джон Даун, британский учёный, впервые описавший синдром Дауна и назвавший его "монголизм".

1900 - родился Генрих Гиммлер, один из главных политических и военных деятелей Третьего рейха, рейхсфюрер СС.

1919 - основана старейшая авиакомпания - голландская KLM (Королевские нидерландские авиалинии).

1944 - на конференции в Думбартон-Оксе (США) - США, Великобритания, СССР и Китай - принято решение Лигу Наций заменить Организацией Объединённых Наций.

1949 - образование Германской Демократической Республики. Национальный праздник в ГДР - День Республики.

1952 - родился В.Путин, Президент России.

1958 - Сирия и Египет упразднили свои правительства, создав единое правительство ОАР.

1977 - в СССР принята брежневская конституция.

1991 - Верховная Рада Украины утвердила Устав Национального банка Украины (День рождения НБУ).

1992 - Национальный Совет Азербайджана проголосовал против вступления республики в СНГ.

2001 - США начали военную операцию в Афганистане.

2006 - убита Анна Политковская, российская журналистка.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.