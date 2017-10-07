Президент утвердил Концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине

07.10.2017, 12:28

Президент Петр Порошенко подписал Указ No310/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине".

Соответствующим Указом глава государства утвердил Концепцию обеспечения контрразведывательного режима в Украине.

Президент поручил Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Службой внешней разведки Украины, Управлением государственной охраны Украины, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации разработать и в трехмесячный срок утвердить в установленном порядке план реализации этой Концепции и обеспечить его выполнение.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим Указом, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Инф. Официального сайта Президента Украины.