Президент подписал Закон, которым создаются условия для мирного урегулирования ситуации в Донбассе

07.10.2017, 13:38

Президент Петр Порошенко подписал Закон No 2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый Верховной Радой 6 октября.

Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН. Также в Законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанной границы является целостной и неприкосновенной.

"Ответственное голосования большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию", - подчеркнул Глава государства в обращении в связи с принятием Закона, и отметил, что этим документом на один год продлевается действие ранее принятого Закона.

Глава государства напомнил, что еще во время первого принятия три года назад многие представители политических сил "пугали ужасами" в отношении этого Закона. "Но ни один, подчеркиваю, ни один негативный прогноз за эти три года не оправдался", - подчеркнул Петр Порошенко.

"И тогда, и теперь возможность выполнения Закона жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что по словам спецпредставителя Главы государства в Минской группе Ирины Геращенко, россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде относительно Закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", потому что "это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций".

Закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом Постановления Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 No 253-VIII "Об одобрении обращений от имени Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и Совет Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".

Инф. Официального сайта Президента Украины.