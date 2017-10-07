Гройсман обнародовал особенности предоставления субсидий в этом году

07.10.2017, 13:41

В Украине отопительный сезон еще не стартовал, зато расчет зимней субсидии уже начался официально. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

"В октябре управления социальной защиты населения автоматически рассчитают размер пособия на отопительный сезон всем тем, кому в мае этого года субсидия была переназначена на новый период - 2017-2018 годы. Никаких документов или справок субсидиантам повторно не нужно подавать или доносить. Программа жилищных субсидий является максимально упрощенной для людей", - подчеркнул глава Кабмина.

Поэтому, по его словам, заявление и декларацию о доходах заново необходимо было подать только семьям, которые: 1) арендуют помещения, 2) имеют изменения в составе семьи, 3) кто прописался или выписался за последний год, 4) хотят получить субсидию на твердое топливо.

"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех!" - добавил Гройсман. Об этом сообщает Телеканал новин "24".