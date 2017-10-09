Вдова Вороненкова отреагировала на информацию о раскрытии его убийства

09.10.2017, 16:55

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова поблагодарила следствие за завершение расследования убийства ее мужа в центре Киеве. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я безгранично благодарна следствию за проведенную работу и поддержку всех неравнодушных. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, потому что иначе мы позволяем быть безнаказанности и вседозволенности подонков", - говорится в ее сообщении.

9 октября глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также был ранен его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Паршов. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами. Позже в СБУ заявили, что еще выясняют, был ли Паршов агентом ФСБ РФ. Об этом сообщает УНИАН.