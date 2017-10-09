Зубко: Разработку нормативной базы Фонда энергоэффективности закончим до конца года

09.10.2017, 17:07

Относительно старта Фонда энергоэффективности: уже принят закон "О Фонде энергоэффективности", сейчас готовится нормативная база, которая утвердит его устав, позволит избрать Наблюдательный совет, закрепит процедуры.

Наши международные партнеры уже задекларировали первый транш финансирования Фонда энергоэффективности совместно с госбюджетом Украины на 50 млн евро. Об этом во время международного форума Постоянной Энергетики SEF-2017 KYIV сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Основной вопрос - создание процедур. Важно, каким образом будет работать междонорский фонд для финансирования, каким образом будут предлагаться продукты, как они технически и финансово будут подкреплены. И главный вопрос - обеспечение прозрачности деятельности работы Фонда", - отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что при реализации проектов Фонда банки будут работать напрямую с клиентами. "Фонд будет работать только по созданию продуктов и технических решений, далее банки получат софинансирование от международных партнеров и бюджета Украины для реализации этих проектов", - подчеркнул он.

"Планируем всю нормативно-правовую базу по работе Фонда закончить до конца года. Реально Фонд заработает уже в следующем году", - подчеркнул Вице- премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.