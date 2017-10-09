Луценко прогнозирует допрос Муженко из-за взрывов в Калиновке

09.10.2017, 17:14

Генпрокурор Юрий Луценко прогнозирует допрос начальника Генштаба Виктора Муженко по делу о пожаре на арсенале в Калиновке. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Думаю, что допрос г-на Муженко по этому поводу также будет, но это определяет сам следователь", - заявил Луценко. Склады оружия в Украине: история взрывов, пожаров и жертв "Привет Калиновке, привет Лёне": как обустроились эвакуированные из-за взрывов Взрывы в Винницкой области расследуют как диверсию - СБУ "Било так, что мешки разбросало по всему погребу" - очевидцы о взрывах в Калиновке

Генпрокурор подчеркнул, что следствие сосредотачивается на информации о "неадекватности планирования ... использовании средств должностными лицами Генштаба и собственно руководстве этой базы хранения".

"Могу только сказать, что подозрения однозначно будут вручены не только нижестоящему руководству этих структур. У нас есть еще одна версия, которую мы должны проверить, потому что кроме терактов, как я уже говорил, у нас есть и факты преступной халатности", - отметил генпрокурор.

Взрывы на складах боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области начались ночью 27 сентября. Известно о двух пострадавших в результате инцидента.

Из тех районов эвакуировали более 30 тысяч человек, они уже вернулись домой.

В районе Калиновки было заблокировано движение автотранспорта и поездов, которое впоследствии восстановили. Также на время закрывали воздушное пространство.

Спасатели разминируют территорию. Нашли сотни снарядов. Об этом сообщает BBC Украинская служба.