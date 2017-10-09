В Стокгольме рассматривают спор "Нафтогаза" и "Газпрома"

9 октября начались судебные слушания в Стокгольмском арбитраже по имплементации решения от мая 2017 года, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Решение должны принять до конца ноября 2017 года.
В мае 2017 года Стокгольмский арбитраж принял отдельное решение по делу "Нафтогаза" против "Газпрома". Ключевыми пунктами были отклонение принципа "бери или плати" и пересмотр формулы цены. Украинская сторона тогда заявила о "победе", а Россия - назвала решение "промежуточным".
"Нафтогаз" и "Газпром" не смогли договориться, как имплементировать отдельное решение, и кто, сколько и кому должен платить. И теперь это должен сделать суд.
Стороны должны перечислить стоимость газа по новой цене с апреля 2014 года и определить разницу между тем, сколько заплатил "Нафтогаз" и сколько он должен заплатить.
Г-н Витренко добавил, что решение по этому делу арбитраж должен принять до конца ноября 2017 года.
К этому времени суд также должен принять решение в споре относительно контракта на транзит газа через Украину.
16 июня 2014 года российский "Газпром" и "Нафтогаз" с разницей в несколько часов обратились в Стокгольмский международный арбитраж с исками друг против друга.
Спор в Стокгольмском арбитраже разделился на две части - по контракту поставки российского газа в Украину и контракту на транспортировку российского газа в Европу по территории Украины.
Впоследствии "Нафтогаз" добавил еще один пункт к спору, обжаловав условие контракта о запрете реэкспорта газа. За три года суммы требований обеих сторон выросли в разы.
Со стороны "Нафтогаза" они составляли 30,3 млрд долларов (18 млрд долларов по контракту на поставку газа и 12,3 млрд долларов по контракту на транзит),
А со стороны "Газпрома" - 47,1 млрд долларов (преимущественно по контракту на поставку газа).
Из-за слишком высокой цены российского газа Украина не покупает топливо у Москвы уже несколько лет. Взамен Киев покупает топливо у ЕС по схеме реверса. Об этом сообщает BBC Украинская служба.