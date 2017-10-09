В Раде предлагают временно запретить украинцам поездки в Россию

09.10.2017, 17:20

Народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко предлагают временно ограничить гражданам Украины поездки в Россию.

В то же время текст законопроекта No7187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессора)" на сайте Верховной Рады еще не опубликован.

В первую очередь документ будет рассматривать Комитет ВР по иностранным делам, а также ряд других комитетов, в том числе комитет по вопросам национальной безопасности и комитет по вопросам европейской интеграции.

2 сентября вступил в силу указ президента Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев, в частности российских граждан, при въезде в Украину. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".