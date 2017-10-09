На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной сотни

09.10.2017, 17:24

На горе Карачун под Славянском в Донецкой области открыли памятник Героям Небесной сотни и добровольцам, защищавшим территориальную целостность Украины, сообщает "Восточный проект".

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Украины, который отмечается 14 октября. Волонтерской медалью "За освобождение Славянска" были награждены военнослужащие, участвовавшие в освобождении города в 2014 году, а также волонтеры и активисты, помогавшие городу и региону в целом в период оккупации и после боевых действий, направленных на освобождение города.

Шестьдесят пять военнослужащих получили награду посмертно. Посмертно были награждены и мирные жители, убитые оккупантами за проукраинские взгляды.

Военный капеллан 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины отец Василий провел освящение памятника и поминальную литургию.

После мероприятия гости из Полтавской области и Кропивницкого посетили базы военнослужащих сил АТО в Славянске и Краматорск, где выступили с концертными программами ко Дню Защитника Украины.

Как сообщалось ранее, 5 октября в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни были разбиты памятные знаки. Акт вандализма совершил житель Севастополя, который прибыл в столицу Украины в ночь с 4 на 5 октября.

Патрульная полиция задержала разрушителя, его доставили в отделение полиции. Позже сотрудниками Национальной полиции Украины было открыто уголовное производство по ч.1 статьи 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".