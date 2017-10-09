Украина построит хранилище для возвращаемых из РФ продуктов переработки украинского ядерного топлива

09.10.2017, 17:31

Украина готовит необходимую документацию для строительства в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС специального хранилища, которое будет необходимо для приема и хранения высокорадиоактивных отходов - продуктов переработки ядерного топлива украинских АЭС, которые в будущем будут возвращаться в нашу страну из России.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

"В настоящее время создается надлежащая инфраструктура для принятия остеклованных высокорадиоактивных отходов... Получение остеклованных высокоактивных отходов из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС начнет осуществляться только после строительства и ввода в эксплуатацию хранилища для хранения отходов данного типа в Украине и получения лицензии на эксплуатацию этого объекта", - говорится в сообщении.

В агентстве также пояснили, что остеклованные радиоактивные отходы планируется размещать в специализированном хранилище, которое будет называться "Хранилище для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые возвращаются из РФ после переработки отработавшего ядерного топлива украинских АЭС". Планируется, что эти отходы будут поступать в Украину железнодорожным транспортом, отдельными партиями, ориентировочно в течение 12 лет.

По данным агентства, на сегодня создание нового хранилища находится на этапе разработки рабочей и конструкторской документации.

"В настоящее время технико-экономическое обоснование и проект хранилища прошли комплексную госэкспертизу и получили положительное заключение специалистов, которые подтвердили высокую надежность объекта и его эксплуатационную безопасность, в том числе для окружающей среды и населения, проживающего рядом с Чернобыльской зоной отчуждения", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что после 100 лет хранения эти отходы должны быть захоронены в специальном геологическом хранилище, которое к тому времени еще предстоит создать.

"Общая сметная стоимость строительства в ценах по состоянию на середину 2017 года составляет 389 млн 154,2 тыс. грн. Финансирование строительства объекта планируется за бюджетные средства", - отметили в агентстве.

На сегодня Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отправляет на переработку в Россию отработавшее ядерное топливо с трех станций - Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Это топливо перерабатывается в РФ, после чего продукты его переработки должны вернуться на территорию Украины. Ежегодно "Энергоатом" тратит на услуги переработки отработавшего топлива около 200 млн долл.

В середине июля Верховная Рада приняла пакет законов, которые позволили возобновить целевое финансирование и использование государственного Фонда обращения с радиоактивными отходами. Этот фонд предназначен для финансирования всей инфраструктуры и государственных проектов, связанных с переработкой и захоронением таких отходов. Об этом сообщает УНИАН.