Первой в Украине День бойца территориальной обороны отметила Киевщина

09.10.2017, 17:36

По инициативе председателя Киевской областной государственной администрации Александра Горгана 7 октября 2017 во всех районах и городах областного значения Киевской области впервые проведен День бойца территориальной обороны.

Начиная с этого года такая мера будет проводиться ежегодно в первую субботу октября.

Председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган надеется, что другие регионы Украины заимствуют эту практику, чтобы опыт Киевщины стал основой для закладки сотрудничества между сообществом, местными властями и ВСУ.

Председатель Киевской ОГА сообщил, что на Киевщине райгосадминистрации, горисполкомы городов областного значения вместе с местными военными комиссариатами формируют 66 отрядов обороны и 27 рот охраны. Численность личного состава - около 22 тысяч человек.

По его словам, проведение данного мероприятия предусматривает максимальное привлечение граждан, приписанных военными комиссариатами в подразделения сил территориальной обороны, к практическому обучению по военной подготовке, тактическим действиям, изучению материальной части индивидуального оружия, а также к огневой подготовке.

Особое внимание уделено отработке техники оперативной коммуникации в условиях наступления режимных состояний и полного отсутствия мобильной и другого способа связи.

Благодаря мероприятию личный состав подразделений территориальной обороны получил возможность ближе познакомиться между собой, с командирами подразделений, взводов и рот охраны.

"В Украине система территориальной обороны охватывает более 300 000 граждан. И именно для этих людей на Киевщине начато празднование Дня бойца территориальной обороны. Уверен, что наш опыт будет радостно поддержан всеми областями Украины", - заявил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган. Об этом сообщает Сегодня.ua.