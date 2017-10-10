Умер Аллан Чумак

10.10.2017, 14:56

В Москве на 83 году жизни скончался советский и российский писатель, телевизионный целитель и экстрасенс Аллан Чумак.

Об этом на личной странице в Facebook написал журналист Дмитрий Гордон.

Аллан Чумак получил широкую известность после того, как в конце 80-х и начале 90-х годов стал проводить на телевидении сеансы исцеления. Обращаясь к телезрителям, экстрасенс якобы с помощью пассов заряжал лечебной энергией воду, кремы, мази и другие субстанции.

Позже Минздрав ограничил так называемые нетрадиционные методы лечения, после чего деятельность Чумака в России оказалась под запретом.

На счету Чумака несколько авторских книг, которые он также посвятил темам экстрасенсорики и практическим методикам исцеления. Об этом сообщает "Обозреватель".