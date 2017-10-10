Турчинов: В РФ смогут ездить лишь разведчики и шпионы

10.10.2017, 15:18

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае признания России страной-агрессором туда смогут ездить только разведчики и шпионы. Об этом Турчинов сказал во время общения с журналистами, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

Журналист поинтересовался мнением Турчинова о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте, который запрещает госслужащим и должностным лицам органов местного самоуправления ездить в Россию.

"Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ехать только разведчики и шпионы, так или нет? Если он разведчик, мы его найдем как туда переправить, если шпион, то я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции. К большому сожалению, у нас активно работает "пятая колонна", которая работает на дестабилизацию ситуации в стране, которая финансируется и координируется российскими спецслужбами. В том числе это касается и сугубо террористических актов, которые готовятся в РФ спецслужбами и реализуются на украинской территории", - пояснил секретарь СНБО.

6 октября Верховная Рада приняла за основу один из президентских законопроектов по деоккупации и регинтеграции захваченной части Донбасса, которым Россия определяется как страна-агрессор.

"Ездить в страну-агрессора могут только люди, которые выполняют специфические функции", - добавил секретарь СНБО.

Ранее в парламенте был зарегистрирован законопроекта No7187, в котором предлагается временно запретить госслужащим и должностным лицам органов местного самоуправления выезжать на территорию России, предусмотрев при этом штраф за нарушение этого запрета. Авторы документа: народные депутаты от БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович и внефракционный парламентарий Андрей Денисенко. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.