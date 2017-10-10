В центре Киева из отеля эвакуировали 500 человек

10.10.2017, 15:19

Во вторник утром, 10 октября, в Киеве из отеля на улице Институтской эвакуировали 500 человек из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию поступило сообщение, что в отеле на улице Институтской произойдет взрыв. На место происшествия прибыли представители полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Взрывотехники осмотрели помещения гостиницы и никаких взрывных устройств или опасных предметов не обнаружили. На момент проверки из здания эвакуировали около 500 человек.

Правоохранители устанавливают личность совершившего ложное сообщение о минировании.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях Печерского управления полиции. Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины. Об этом сообщают Подробности.ua