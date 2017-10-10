"Это не продается": в Раде ответили на скандальное заявление президента Чехии по Крыму

10.10.2017, 15:37

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала выступление президента Чехии Милоша Земана на сессии ПАСЕ, во время которого он призвал снять санкции с РФ и договариваться о нефтегазовой или финансовой компенсации с РФ за оккупированный Крым.

"А Украине он фактически посоветовал... договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с РФ за украденный Крым. Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", - отметила Геращенко в своем сообщении в Facebook.

Политик отметила, что ей было жаль чешскую делегацию, которая чувствовала себя неловко и неудобно под этим потоком беспринципности и отсутствия морали.

"Но еще больше меня огорчили те аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана, заявления некоторых парламентариев ПАСЕ о его мудрости", - добавила первый заместитель председателя ВР.

Президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Киеву. Об этом сообщает УНИАН.