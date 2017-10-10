В Раде появился законопроект о легализации криптовалют в Украине

10.10.2017, 16:24

Сегодня, 10 октября, в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о легализации криптовалют.

С деталями проекта можно ознакомиться на сайте парламента.

В тексте документа предлагается урегулировать законом отношения в сфере оборота, хранения, использования и проведения операций с криптовалютами.

Текст проекта был создан четырьмя народными депутатами: Ириной Ефремовой, Ириной Войцеховской, Игорем Котвицким и Иваном Рыбаком.

"Криптовалюта - это программный код, являющийся объектом права собственности и предметом договора мены, информация о котором вносится и сохраняется в системе блокчейн", - так называют криптовалюту народные депутаты в своем законопроекте.

Также в документе значится, что лица, которые проводят операции с криптовалютами в Украине, должны раскрывать данные о себе. Соответственно, по полученным данным лицо и будет облагаться налогом.

За нарушение положений законопроекта предполагаются разные типы ответственности, в том числе и уголовная.

"Государство не гарантирует и не предпринимает никаких мер по обеспечению деятельности онлайн-сервисов для обмена криптовалюты", - отмечается в проекте касательно гарантий для бизнеса криптовалют.

Украинский законопроект о криптовалютах является одним из первых в мире.

В ближайшее время он должен пройти рассмотрение в профильном комитете, а затем поступить в зал для голосования.

Ранее Национальный банк Украины заявил, что признает криптовалюту биткоин, если она будет признана ведущими европейскими банками. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".