ФГИУ проверит 32 приватизированных предприятия

10.10.2017, 16:41

Фонд государственного имущества Украины до конца текущего года проверит 32 предприятия относительно выполнения покупателями договоров купли-продажи, а именно инвестиционных обязательств.

Об этом в Facebook написал руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

"В течение второго квартала 2017 г. по договорам купли-продажи пакетов акций, незавершенного строительства и объектов малой приватизации получены инвестиции на общую сумму 555 млн грн. Проверка, в частности, пройдет на Винницаоблэнерго, Волыньоблэнерго, Волыньгаз, Житомиргаз, Запорожьегаз, Нежинский завод сельхозмашиностроения, авиакомпания Горлица и на других приватизированных предприятиях", - сообщил Трубаров.

"Всего на контроле ФГИУ находится 12500 договоров. Работа по расторжению и возвращению отчужденных объектов в государственную собственность осуществляется по 123 договорам, из которых 9 - пакеты акций акционерных обществ, 18 - единые имущественные комплексы и 96 объектов незавершенного строительства", - уточнил руководитель ФГИУ.

Из почти ста предприятий, которые подлежат приватизации, в ФГИ передано меньше десяти.

Сообщалось, что в 2016 году госорганы передали в распоряжение ФГИ всего 10% активов, подлежащих приватизацию. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".