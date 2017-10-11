В Украине единый госреестр арестованных активов создадут в 2018 году

11.10.2017, 16:16

Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест по уголовным производствам, будет создан в 2018 году.

Об этом во время слушаний в Комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщил председатель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений, Антон Янчук.

В то же время Янчук заметил, что главным на сегодня является определение модели создания этого реестра. В частности, одной из моделей такая, при которой всю информацию об арестах имущества в уголовном производстве собирает Нацагентство и физически вносит в реестр. "Это долго и дорого", - отметил он.

Наиболее идеальным вариантом, по словам Янчука, является такая модель, при которой реестр функционирует как система, в автоматическом режиме получает информацию из других источников, сортирует ее и превращает в свою базу данных, часть которой является визуализированной.

"На сегодняшний день, мы понимаем, что основные стейтхолдеры по вопросу наполнения нашего будущего реестра информации, - это Генеральная прокуратура Украины с ее ЕРДР, это Государственная судебная администрация с ее Реестром судебных решений и это исполнительная служба и Министерство юстиции с его Реестром исполнительных производств. Все эти реестры могут между собой быть объединены по определенным "маякам", по некоторым совпадениям информации по каждому кейсу", - сказал председатель Нацагентства и констатировал, что сейчас они выходят на модель, которая больше тяготеет к автоматическому наполнению реестра. Об этом сообщает УНИАН.