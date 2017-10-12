Премьер-министр: Оснований для повышения цен на газ нет, на местах нельзя допустить роста цен на тепло и воду

12.10.2017, 16:17

Оснований для повышения цены на газ в Украине в данное время нет, поэтому на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала 112.UA.

"Не вижу никаких оснований для изменения цены на газ, - сказал Владимир Гройсман. - Важно, чтобы на местах никто не допустил повышения цен на тепло, горячую воду. Сейчас таких оснований нет".

Глава Правительства напомнил, что тарифная политика - это часть ответственности местных органов власти. "Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повішений", - сказал Владимир Гройсман.

Он также заверил, что проблем в вопросе обеспечения субсидиями нет.

"Средств хватит на всех, кто нуждается в социальной защите. На следующий год планируем около 55 млрд гривен. Все люди, которые имеют право на субсидию, получат ее - безвозвратно, без каких-либо дополнительных условий. Это адресная поддержка, никто не будет оставлен один на один с проблемами", - добавил Глава Правительства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.