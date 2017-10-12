Первый зам Турчинова готов взять Павловского на поруки

12.10.2017, 16:19

Первый заместитель секретаря СНБОУ Олег Гладковский готов взять на поруки заместителя министра обороны Игоря Павловского. Об этом сообщил в судебном заседании один из адвокатов Павловского.

"Если суд примет решение, Гладковский готов в течение часа явиться в суд, чтобы подписать необходимые документы", - сказал он.

11 октября Павловскому, а также директору департамента Владимиру Гулевичу объявили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК).

Сторона обвинения сообщила, что будет ходатайствовать об избрании Павловскому меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 75 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ