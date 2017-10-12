В Киеве до ноября можно пройти бесплатную флюорографию

12.10.2017, 16:36

С 12 октября по 2 ноября 2017 года у киевлян есть возможность бесплатно обследоваться на передвижном цифровом флюорографе. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения КГГА сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Согласно графику работы флюорографа, 12 октября можно пройти обследование в амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи (далее - ЦПМСП) No2 на просп. Мира, 19/18 (Днепровский район), 13 октября - в амбулатории No4 ЦПМСП на ул. Цитадельной, 5/9 (Печерский район), 17 октября - в амбулатории No8 ЦПМСП No4 в пер. Лобачевского, 2 (Днепровский район).

18, 25 октября и 1 ноября бесплатный флюорограф будет доступен в территориальном медицинском объединении Фтизиатрия на ул. Васильковской, 35 (Голосеевский район).

19 октября жители столицы смогут обследоваться в амбулатории No9 ЦПМСП No1 на Столичном шоссе, 35 (Голосеевский район), 20 октября - в амбулатории No3 общей практики семейной медицины ЦПМСП No1 на ул. Электриков, 26-Б (Подольский район), 23 и 30 октября - в Киевской городской туберкулезной больнице No1 с диспансерным отделением на Харьковском шоссе, 121/3 (Дарницкий район).

24 октября бесплатный флюорограф будет функционировать в амбулатории No2 ЦПМСП No3 на ул. Бойченко, 4-А (Днепровский район), 26 и 27 октября - в Киевском психоневрологическом интернате на ул. Юнкерова, 37 (Оболонский район), 31 октября - в амбулатории No5 ЦПМСП No1 на бульваре Вацлава Гавела, 7-В (Соломенский район), 2 ноября - в амбулатории No11 ЦПМСП No1 на Пироговском шляхе, 148 (Голосеевский район).

Пройти обследование на флюорографе киевляне могут с 10:00 до 17:00. Во время обследования пациент получит справку о его результатах и в случае необходимости - квалифицированную консультацию врача-фтизиатра.

Общее время обследования и консультации составляет не более 15 минут. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.