"Нафтогаз" существенно увеличил закупки газа

12.10.2017, 16:41

За 9 месяцев 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" закупила 17,5 млрд кубометров газа, что на 3,1 млрд кубов больше, чем за 9 месяцев предыдущего года. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

В структуре закупленных в этом году объемов газа доля импорта составила 41%, газа, закупленного у Укргаздобычи, - 59%.

Поставки импортированного газа в Украину со стороны РФ как в 2016, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали из Европы.

За отчетный период "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 7,1 млрд кубометров газа, что на 2,4 млрд кубов (53%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В этом году Нафтогаз закупал газ у 12 европейских поставщиков из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши и Италии. Ни одна из этих компаний не поставила больше 30% объема импортированного газа.

Закупленный у Укргаздобычи газ в полном объеме используется для обеспечения бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии для предоставления услуг по отоплению и снабжению горячей водой населения и религиозных организаций.

Кроме того, необходимые объемы импортируемого газа "Нафтогаз" направляет на обеспечение остальных потребностей бытовых потребителей в газе и тепле.

В "Нафтогазе" отметили, что компания не поставляет газ непосредственно населению. В то же время закупленный компанией ресурс перепродают региональные газоснабжающие компании (газсбыты) согласно постановлению КМУ от 22 марта 2017 No187.

В первом полугодии 2017 года группа НАК "Нафтогаз Украины" получила 23,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 4 млрд грн больше результата аналогичного периода 2016 года. Такой результат достигнут, прежде всего, за счет роста объемов транзита газа.

В 2016 году НАК "Нафтогаз Украины" впервые за пять лет получила чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн. По сравнению с 2015 годом, доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.