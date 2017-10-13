В Кремле отреагировали на слова Земана о "продаже" Крыма

13.10.2017, 15:47

В Кремле назвали предложение президента Чехии Милоша Земана "внутриевропейской дискуссией", о компенсации Украине за аннексию АРК "не может быть и речи".

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Речь идет о внутри европейской дискуссии. Мы конечно уважаем очень авторитетного политика Земана, у которого давние добрые отношения с президентом Путиным", - сказал Песков.

По его словам, Кремль наблюдает за этой дискуссией и обратили на внимания на заявление Земана.

"Вместе с тем здесь конечно нужно сказать - в юридическом и фактологическом плане ни о какой аннексии говорить нельзя. Это неверно. И соответственно не может идти речи ни о какой компенсации", - подчеркнул он.

Песков заявил, что "легитимный орган" Крыма - Верховный Совет "принял решение о выходе из Украины на фоне переворота" и "на фоне экстремизма, который развивался на фоне этого переворота и частично развивается до сих пор".

Он заявил, что после этого было "принято решение о вступлении в РФ".

"Сами формулировки, что подобные действия могут урегулироваться какими-то выплатами с нашей точки зрения не совсем правильные. Точнее говоря совсем не правильные", - сказал он.

Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине указали, что Земан в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь, премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента. Об этом сообщает УНИАН.