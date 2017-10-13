Экс-зам Кличко освобожден от ответственности за подделку диплома

13.10.2017, 16:08

Шевченковский райсуд Киева освободил от уголовной ответственности экс- замглавы Киевской горгосадминистрации - главу аппарата КГГА Владимира Бондаренко, подозреваемого в подделке диплома бакалавра, в связи с истечением срока давности.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Суд освободил Бондаренко от уголовной ответственности, поскольку в его деле истек срок давности", - сказала она.

Подробностей по этому поводу Максимец сообщить не смогла, пояснив, что пока не располагает текстом решения суда.

В августе 2017 года прокуратура объявила Бондаренко о подозрении в использовании заведомо поддельного документа - диплома бакалавра Львовского университета им. Франко, который он якобы использовал, чтобы получить степень специалиста в КНУ им. Шевченко.

31 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уволил Бондаренко с должности своего заместителя - главы аппарата КГГА. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.