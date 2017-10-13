Экс-зам Кличко освобожден от ответственности за подделку диплома

Шевченковский райсуд Киева освободил от уголовной ответственности экс- замглавы Киевской горгосадминистрации - главу аппарата КГГА Владимира Бондаренко, подозреваемого в подделке диплома бакалавра, в связи с истечением срока давности.
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
"Суд освободил Бондаренко от уголовной ответственности, поскольку в его деле истек срок давности", - сказала она.
Подробностей по этому поводу Максимец сообщить не смогла, пояснив, что пока не располагает текстом решения суда.
В августе 2017 года прокуратура объявила Бондаренко о подозрении в использовании заведомо поддельного документа - диплома бакалавра Львовского университета им. Франко, который он якобы использовал, чтобы получить степень специалиста в КНУ им. Шевченко.
31 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уволил Бондаренко с должности своего заместителя - главы аппарата КГГА. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.