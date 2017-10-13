Арьев: Возвращение России в ПАСЕ сорвалось

13.10.2017, 16:13

Блицкриг по возвращению российской делегации в сессионный зал ПАСЕ провалился, проинформировал на своей странице в Facebook глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Блицкриг-сценарий по РФ в ПАСЕ поломали совместными усилиями. Но будем очень бдительными. Спасибо украинской делегации! Вновь доказали, что только совместные действия дают результат", - написал он.

При этом он отметил усилия членов украинской делегации в ПАСЕ.

"Мы с Еленой Сотник и Георгием Логвинским вчера сражались на Совместном комитете, чтобы предотвратить реализацию быстрого сценария. Удалось - большинство не готовы идти навстречу российскому шантажу, что руководители СЕ в разговорах со мной признали сразу по окончании заседания. Ну а работа посла Дмитрия Кулебы - вообще выше всяких похвал", - написал он.

Арьев отметил, что в результате на бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов.

"Атмосфера меняется. И меняется не сама по себе, а через совместные действия и синергию украинцев в СЕ. Работаем и следим дальше", - добавил он.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, целью которого является снятие политических санкций с России. По замыслу идеологов, резолюция должна запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран- членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против Москвы. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года - сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. После этого РФ в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".