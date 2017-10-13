Прокуратура расследует поставки угля из оккупированного Донбасса для государственной "Центрэнерго"

13.10.2017, 16:15

Червонозаводской районный суд Харькова предоставил прокуратуре Харьковской области доступ к документам и контрактам ряда компаний, в том числе и государственной "Центрэнерго" по импорту угля из России.

Об этом говорится в решениях суда от 2-5 октября этого года.

Уголовное производство относительно незаконного ввоза угля открыто прокуратурой в апреле 2017 года.

По данным прокуратуры, должностные лица Таможенного поста Харьков- Центральный Харьковской таможни с целью получения неправомерной выгоды с ноября 2015 по настоящее время осуществляют таможенное оформление угля под видом российского или южноафриканского, а фактически - добытого на временно оккупированных территориях.

В расследовании прокуратуры, кроме "Центрэнерго" также фигурируют "Торговый дом-Ресурс", госкомпания внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго", угольная компания "Краснолиманская".

В начале сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинские госкомпании не закупают российский уголь.

По данным Государственной службы статистки, Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,899 млрд долл.

Основным поставщиком за этот период была Россия (54,9%), поставки из которой составили 1,043 млрд долл. Второе место занял уголь из США (25%, или 477,9 млн долл.), а третье - из Канады (6,1%, или 116,2 млн долл.). Из других стран Украина импортировала уголь на 262,3 млн долл.

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В этом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК Рината Ахметова) и США (государственная "Центрэнерго"). Об этом сообщает УНИАН.