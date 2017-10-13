Саакашвили готовит иск, чтобы вернуть гражданство Украины

13.10.2017, 16:30

Экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил, что его адвокаты работают над тем, чтобы вернуть ему гражданство Украины. Об этом политик заявил на брифинге в Киеве.

"Мы готовим иск в суд, чтобы восстановить мое гражданство", - сказал г-н Саакашвили. Политик заявил, что ожидает большое количество людей на акции возле Верховной Рады 17 октября.

Среди требований он назвал отмену неприкосновенности, введение антикоррупционных судов, новое избирательное законодательство, наказание "дорогих друзей", новую ЦИК.

Саакашвили заявил, что среди политических партий, которые присоединятся к акциям, кроме его "Движения новых сил" будут партии "Батькивщина", "Самопомощь", "Свобода", "Нацкорпус".

Политик подчеркнул, что не ожидает серьезных провокаций на митинге 17 октября, при этом акцентировав на мирном характере акции, и высказал мнение, что если будут попытки силовых провокаций, то их организаторы будут очевидны.

При этом Саакашвили сказал, что не видит необходимости в "третьем Майдане", так как, по его словам, еще не выполнены требования "второго Майдана".

10 сентября Саакашвили вместе с толпой прорвался через польско-украинскую границу. Это произошло после того, как его лишили гражданства. Политологи называли это одним из самых громких событий нового политического сезона.

Юлия Тимошенко, которая при этом сопровождала экс-президента Грузии объявила об объединении "оппозиционных проевропейских сил".

Президент Петр Порошенко назвал пересечение г-ном Саакашвили украинской границы "преступлением", над которым работают правоохранительные органы. Об этом сообщает BBC Украинская служба.